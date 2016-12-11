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    АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

    В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле не сумел обыграть «Вест Хэм» – 2:2. Отметим, что один из голов на свой счет записал Димитри Пайет, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. Француз отличился подобным голом в третий раз, что стало лучшим результатом для лондонского клуба после перехода игрока в стан «молотобойцев».

    Таким образом, «Ливерпуль» набрал 31 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» же от зоны вылета отделяет один балл.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Ливерпуль – Вест Хэм – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Лаллана, 5; 1:1 – Пайет, 27; 1:2 – Антонио, 39; 2:2 – Ориги, 48.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 21:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 11 декабря 2016, 23:41

      Опять потеря очков (((

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 11 декабря 2016, 22:33

      Даже с Клоппом Ливерпулю не видать чемпионства!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 декабря 2016, 22:22

      Лихорадка у Ливерпуля продолжается, теряет очки с аутсайдерами, жаль , но не видать ему чемпионства,и даже Клопп ничего не может сделать

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 11 декабря 2016, 21:42

      Где Старридж вообще?

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 11 декабря 2016, 21:30

      Отличный матч !

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