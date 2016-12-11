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    АПЛ. Гол Мхитаряна принес «МЮ» три очка в матче с «Тоттенхэмом», «Мидлсбро» уступил «Саутгемптону»

    В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал минимальную победу над «Тоттенхэмом» – 1:0. Три очка «красным дьяволам» принес Генрих Мхитарян, который отличился дебютным голом в чемпионате Англии.

    В другой встрече «Саутгемптон» с аналогичным счетом обыграл «Мидлсбро». Единственный гол забил Софьян Буфал.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Мхитарян, 29.

    Саутгемптон – Мидлсбро – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Буфал, 53.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 19:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +116

      lisal 11 декабря 2016, 21:53

      Мхитарян не плохо смотрелся, может попрет его и не захотят его продавать!

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 19:33

      Ну все теперь попрет,может десяток до конца сезона заколотит.

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 11 декабря 2016, 19:22

      Обычная победа Маура, не удивил...

      1
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