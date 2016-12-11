Пономарев: «Дзагоеву не место в европейских клубах. Ему нужно остаться в ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву не стоит уходить из московского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего россиянина заинтересованы «Эвертон», дортмундская «Боруссия» и «Рома».

«Алану можно было бы уже сменить клуб и попробовать себя в Европе. Но там другие требования, и Дзагоев может не прижиться. У него были серьезные травмы задней мышцы бедра, которые могут дать рецидив, а в Европе нужно выкладываться каждую игру и нельзя валять дурака, как в России.

Я бы посоветовал Дзагоеву все же остаться в ЦСКА. Ему не место в европейских клубах. В хорошую команду он не попадет, а во втором дивизионе играть неинтересно. Пусть, конечно, рискнет и попробует, но я в него не верю. Как это скажется на команде? ЦСКА уже и так все растерял, скоро совсем играть некем будет. Нужно пробовать работать с молодежью, которая есть в запасе и в дублирующем составе. Трудно сказать, что из этого получится, но надо экспериментировать. Вдруг появится новая звездочка.

Европейский опыт пригодится Дзагоеву в сборной, только если он заиграет. А если будет сидеть на лавке, то это ничем национальной команде не поможет», – сказал Пономарев.