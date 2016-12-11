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  • Пономарев: «Дзагоеву не место в европейских клубах. Ему нужно остаться в ЦСКА»

Пономарев: «Дзагоеву не место в европейских клубах. Ему нужно остаться в ЦСКА»

11 декабря 2016, 17:14
20

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву не стоит уходить из московского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего россиянина заинтересованы «Эвертон», дортмундская «Боруссия» и «Рома».

«Алану можно было бы уже сменить клуб и попробовать себя в Европе. Но там другие требования, и Дзагоев может не прижиться. У него были серьезные травмы задней мышцы бедра, которые могут дать рецидив, а в Европе нужно выкладываться каждую игру и нельзя валять дурака, как в России.

Я бы посоветовал Дзагоеву все же остаться в ЦСКА. Ему не место в европейских клубах. В хорошую команду он не попадет, а во втором дивизионе играть неинтересно. Пусть, конечно, рискнет и попробует, но я в него не верю. Как это скажется на команде? ЦСКА уже и так все растерял, скоро совсем играть некем будет. Нужно пробовать работать с молодежью, которая есть в запасе и в дублирующем составе. Трудно сказать, что из этого получится, но надо экспериментировать. Вдруг появится новая звездочка.

Европейский опыт пригодится Дзагоеву в сборной, только если он заиграет. А если будет сидеть на лавке, то это ничем национальной команде не поможет», – сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (20)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1481466384
Шанс сесть на банку велик. Отсутствие опыта жёсткой конкуренции у лучших российских игроков - это как раз следствие лимита.
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Кинстифа
1481466793
по мне, так он единственный, кто из наших способен в Европе заиграть что с ЦСКА будет если и он уйдет??? надеюсь не повторит судьбу Спартака, Сильные команды нужны нам в Чемпионате
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Измайловский Кочегар
1481469317
Дзагоев уже много поиграл в России, тут он вряд ли научится чему-то новому. Если реально есть предложение от Эвертона, Алану нужно просто собрать чемодан и уехать. И сборная от этого выиграет.
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splint1989
1481469601
Не ехай в Европу потому что там надо работать и выкладываться, заебись мотивация, что за бред!!!! Эти слова явно мотивируют молодых игроков к саморазвитию и прогрессу!!! Надеюсь Дзагоев уедет в Эвертон, или тот же условный Саупгентон, а Смолов переедет в Доруссию, или любую другую команду!!!
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APchelov
1481470717
Ну во-первых, он языка не знает. А во-вторых, здесь надо всерьёз выделяться. Ни того, ни другого у Дзагоева нет
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Аид666
1481471239
Если не сейчас, то никогда... дальше возраст уже не тот будет
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Joko21
1481471821
докатились. Если так судить, то ни кто не заиграет из наших в Европе
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sochi-2013
1481474216
Первый раз он "перешел" в Европу в 2012 году? Или раньше?
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Копытин
1481474500
С точки зрения бабла, он конечно может и выиграет, а с точки игровой практики скорее потеряет. Не думаю что там ему дадут больше играть, конкуренция большая и за место в составе надо одно место рвать. а так-же потеряет ЦСКА от его ухода. Играть и так некем. Муса вот рвался в АПЛ, а в итоге не так уж и часто выходит на поле.
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Cant Stop
1481489750
никуда он не уйдет 99% такими слухами только цену набиваюют себе
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