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    Червиченко: «На Миранчука обращают слишком много внимания. Есть более интересные игроки»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы «Спартак» и «Рубин».

    «Я вообще заметил, что как только покритикую игрока, то тот сразу начинает забивать, играть... Наверное, мне нужно уже доплачивать за критику. Я считаю, что «Локомотив» – это команда Миранчука, он в ней, по крайней мере, играет. Но, если комментировать все эти слухи, то хочу сказать, что Миранчук – не тот игрок, о котором на сегодняшний день можно долго рассуждать. Добротный парень с хорошей перспективой. Но у нас таким же парнем был Кокорин, который с каждым годом, с каждой игрой превращается в несбывшуюся мечту. Уходит в ничто и в никуда. Имея за матч по пять-шесть моментов, он в лучшем случает реализует один. Так что, думаю, на Мирачука сейчас слишком много внимания обращают, есть гораздо более интересные ребята», – заявил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2016 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 11 декабря 2016, 17:23

      Мне одному непонятно, как можно слушать такого "эксперта"?
      зачем то его интервью исправно публикуют все, человек убивший спартак, который тогда был очень хорош, что-то вечно всем советует..

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 декабря 2016, 15:30

      Я вообще заметил, что как только покритикую игрока, то тот сразу начинает забивать, играть... Наверное, мне нужно уже доплачивать за критику.... не столько Миранчука по критиковал, сколько себя любимого пропиарил...

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 декабря 2016, 15:18

      все правильно

      2
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