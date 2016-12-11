Виллиан: «Гибель игроков «Шапекоэнсе» – ужасная трагедия для Бразилии»

Полузащитник «Челси» Виллиан выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Колумбии, на борту которого находились футболисты «Шапекоэнсе». Напомним, что 28-летний хавбек посвятил свой гол в ворота «Манчестер Сити» в матче 14-го тура АПЛ бразильской команде.

«Я снял повязку и показал ее болельщикам и камерам, всем, потому что для Бразилии это был очень сложный момент, особенно для семей и игроков из «Шапекоэнсе». Это была ужасная трагедия. Я хочу сказать их семьям: «Да храни вас Бог», – заявил Виллиан.