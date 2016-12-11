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    «Динамо»: «Предпримим необходимые шаги по снятию запрета на регистрацию футболистов»

    Пресс-служба «Динамо» прокомментировала решение РФС по наложении запрета на регистрацию новичков, а также необходимости выплаты долгов Павлу Погребняку, Игорю Денисову и Виталию Дьякову.

    «Находясь в сложной экономической ситуации, клуб принимает ряд мер и в необходимые сроки закрывает вопросы по заработной плате перед командой. Однако у нас действительно есть задолженности по зарплате перед определенными футболистами, именно им клуб неоднократно предлагал совместно решить вопрос дальнейшего трудоустройства и урегулировать финансовые взаимоотношения. Некоторые футболисты не хотят идти на компромисс и продолжают оставаться на балансе клуба. «Динамо» предпримет необходимые шаги по снятию запрета на регистрацию футболистов в соответствии нормами регламента соревнования», – говорится в сообщении клуба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2016 01:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      muromen 11 декабря 2016, 22:44

      Так надо просто обвешать их штафами и всё!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 11 декабря 2016, 06:02

      ПредпримЕм! Через Е пишется! Грамотеи.

      0
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