Уолкотт назвал нынешний «Арсенал» лучшим, за который ему приходилось играть

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился эмоциями от матча 15-го тура АПЛ против «Сток Сити» (3:1). Напомним, после этого матча канониры возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Мы взяли важные три очка. Хочу сказать, что это лучший «Арсенал», за который мне приходилось играть. Важную роль в этом играют болельщики. Мы хотим радовать их, играем друг за друга. Команда проделывает огромную работу, наградой за которую являются результаты в последних матчах. Мы находимся в отличной позиции на текущий момент», – сказал футболист..