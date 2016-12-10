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    Аджоев: «Кирилл Комбаров и Дьяков перейдут в «Арсенал»? Имен не назову, но переговоры ведем»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи, согласно которым «канониры» ведут переговоры с защитниками «Томи» Кириллом Комбаровым и Виталием Дьяковым. По его словам, также клуб планирует усилить каждую линию.

    – Вы говорили, что зимой «Арсенал» проведет мощную трансферную кампанию. Ведется ли работа в этом направлении?

    – Пока все находятся в отпусках, но работа в процессе.

    – Появилась информация, что среди новичков будут Виталий Дьяков и Кирилл Комбаров.

    – Имен называть не могу, это может только навредить. Все, что могу сказать, мы ведем переговоры с потенциальными новичками. Когда подпишем контракты, тогда все узнаете.

    – На какие позиции рассматриваются игроки?

    – Усиливать необходимо каждую линию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2016 18:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 12 декабря 2016, 13:25

      Зачем нам этот шлак?

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 декабря 2016, 19:05

      а может их в лондонский арсенал спихнуть :-)

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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 > NEMETSRUS 12 декабря 2016, 13:24

      За газоном ухаживать!

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