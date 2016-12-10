Источник: причина ухода Самедова в «Спартак» – конфликт с Семиным

Спортивный журналист Илья Казаков поделился мнением об уходе из «Локомотива» полузащитника Александра Самедова. По его словам, причиной этого стал конфликт между игроком и главным тренером команды Юрием Семиным. Напомним, новым местом работы россиянина называется «Спартак».

«Помня о его непростых отношениях с Юрием Семиным, можно предположить, что в словах олимпийского чемпиона есть и оттенок личной неприязни. Тем более что Бышовец уничижительно высказался о нынешнем тренировочном процессе «Локомотива»: «Все это устарело, несовременно». И здесь возникает другой вопрос – почему Самедов уходит?

Капитан «Локомотива». Основной игрок национальной сборной. Лидер раздевалки – как минимум среди русскоязычного костяка.

Насколько понимаю, причина ухода – конфликт с Семиным. Несогласие (или несовместимость) с методами управления коллективом. Не думаю, что можно верить слухам о претензиях железнодорожников к Самедову после его возвращения из сборной – таких как эта: «Ты выкладываешься там, а здесь следующий матч играешь ниже своего уровня», – сказал Казаков.