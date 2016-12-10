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  • Источник: причина ухода Самедова в «Спартак» – конфликт с Семиным

Источник: причина ухода Самедова в «Спартак» – конфликт с Семиным

10 декабря 2016, 07:30
19

Спортивный журналист Илья Казаков поделился мнением об уходе из «Локомотива» полузащитника Александра Самедова. По его словам, причиной этого стал конфликт между игроком и главным тренером команды Юрием Семиным. Напомним, новым местом работы россиянина называется «Спартак».

«Помня о его непростых отношениях с Юрием Семиным, можно предположить, что в словах олимпийского чемпиона есть и оттенок личной неприязни. Тем более что Бышовец уничижительно высказался о нынешнем тренировочном процессе «Локомотива»: «Все это устарело, несовременно». И здесь возникает другой вопрос – почему Самедов уходит?

Капитан «Локомотива». Основной игрок национальной сборной. Лидер раздевалки – как минимум среди русскоязычного костяка.

Насколько понимаю, причина ухода – конфликт с Семиным. Несогласие (или несовместимость) с методами управления коллективом. Не думаю, что можно верить слухам о претензиях железнодорожников к Самедову после его возвращения из сборной – таких как эта: «Ты выкладываешься там, а здесь следующий матч играешь ниже своего уровня», – сказал Казаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Семин Юрий
Комментарии (19)
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Диктор
1481352691
Тьфу новость сообщили-а то это раньше не было понятно.
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VVM1964
1481353948
ПЕРЕРЫВ - НУ НЕ НОВОСТЕЙ .
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Дмитрий1515
1481356057
Хороший трансфер
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gambler35
1481357802
Бышовца то к чему приплели?
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Diesel133
1481366654
вообще-то капитан у нас Чорлука, а Самед - вице-капитан.
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mdu86
1481369503
По моему это уже давно всем понятно! Ещё и Бышовца сюда приплёл...
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radga
1481369921
У Палыча иногда крышу срывает, хотя с возрастом это понятно, но Самедова убирать из основного состава - это его большая ошибка, если не роковая, когда его будут увольнять из Локо.
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OldenVad
1481371072
Семин не единственный с кем конфликтовал Самедов, помнится с Кучуком на сборах та же ситуация. Не хотел бы я видеть его в спартаке, что бы не говорили.
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Nesterenko
1481374894
Да пусть уходит. Есть Игнатьев, хороший хавбек, пусть он показывает класс на поле. Если у тренера конфликт с игроком, то игрок никогда не будет играть ярко, или не будет играть так, как от него требует тренер. Поэтому если Самедов уйдет, это будет лучше и для Семина, и для Самедова и для болельщиков.
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RedGreenHooligan
1481378258
Тем более что Бышовец уничижительно высказался о нынешнем тренировочном процессе «Локомотива»: «Все это устарело, несовременно». ---- Если Семин в этом году возьмет кубок и войдет в 5-рку, то всем будет пофигу какой у него там тренировочный процесс...
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