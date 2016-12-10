«Ювентус» хочет приобрести Фернандиньо

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо попал в сферу интересов «Ювентуса».

Действующий контракт футболиста с английским клубом истекает летом 2017 года, и туринцы рассчитывают приобрести Фернандиньо в зимнее трансферное окно по низкой цене, если игрок не договорится о продлении с манкунианцами.

В нынешнем сезоне Фернандиньо провел за «Манчестер Сити» 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.