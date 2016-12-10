Чемпионшип. «Брайтон» обыграл «Лидс» и вышел на первое место

В матче 20-го тура Чемпионшипа «Брайтон» со счетом 2:0 обыграл «Лидс». Авторами голов стали Гленн Маррэй и Томмер Хемед, реализовавшие пенальти.
Таким образом, «Брайтон» набрал 42 очка и выбрался на первое место, на два балла опередив «Ньюкасл», который свой матч тура проведет в субботу против «Бирмингема».
«Лидс» с 32 очками остался на четвертой позиции.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 20-й тур
Голы: 1:0 – Маррэй, 24 (с пенальти); 2:0 – Хемед, 83 (с пенальти).
Удаление: нет – Филллипс, 23.
Источник: Бомбардир.ру