Чемпионшип. «Брайтон» обыграл «Лидс» и вышел на первое место

В матче 20-го тура Чемпионшипа «Брайтон» со счетом 2:0 обыграл «Лидс». Авторами голов стали Гленн Маррэй и Томмер Хемед, реализовавшие пенальти.

Таким образом, «Брайтон» набрал 42 очка и выбрался на первое место, на два балла опередив «Ньюкасл», который свой матч тура проведет в субботу против «Бирмингема».

«Лидс» с 32 очками остался на четвертой позиции.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 20-й тур

Брайтон – Лидс – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Маррэй, 24 (с пенальти); 2:0 – Хемед, 83 (с пенальти).

Удаление: нет – Филллипс, 23.

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