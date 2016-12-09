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    Габулов может возобновить карьеру в «Арсенале»

    Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов может возобновить карьеру в «Арсенале».

    Сообщается, что контракт с тульским клубом футболист подпишет до начала зимних сборов. Ранее уже появлялась информация об интересе «Арсенала» к Габулову.

    Кроме того, по информации источника, туляки зимой подпишут контракты еще с семью игроками.

    Напомним, Габулов завершил карьеру после вылета «Динамо» в ФНЛ по итогам прошлого сезона РФПЛ.

    Источник: Спортфакт

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    09.12.2016 23:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +235

      Копытин 10 декабря 2016, 09:40

      Зачем из Динамки уходил когда вылетели в ФНЛ? Сейчас Арсенал 50х50 может вылететь, и какой смысл или и правда денюжка закончилась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1897

      Aston 10 декабря 2016, 02:47

      Как же эти динамки две бесят,дело не в Левашове,Уроды косоногие в атаке,оставьте Левашова в покое!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 декабря 2016, 02:29

      Разве он завершал карьеру, я такой информации нигде не встречала ?

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > арейская 10 декабря 2016, 07:35

      Он не завершил, он просто никому не нужен был, слишком много денег хотел на зарплату

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 декабря 2016, 00:44

      Отличный вратарь! Удачи ему!

      -1
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      Рейтинг: +64

      baltica 9 декабря 2016, 23:59

      Деньги кончились?

      1
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