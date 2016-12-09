Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов может возобновить карьеру в «Арсенале».

Сообщается, что контракт с тульским клубом футболист подпишет до начала зимних сборов. Ранее уже появлялась информация об интересе «Арсенала» к Габулову.

Кроме того, по информации источника, туляки зимой подпишут контракты еще с семью игроками.

Напомним, Габулов завершил карьеру после вылета «Динамо» в ФНЛ по итогам прошлого сезона РФПЛ.