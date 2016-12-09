Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Конте: «Тяжело принять, что нас считают фаворитами АПЛ»

    Главный тренер Антонио Конте заявил, что ему трудно свыкнуться со статусом фаворита АПЛ, который приписывают его команде.

    «Тяжело принять это, поскольку сыграно только 14 матчей, а после первой части сезона будет еще и вторая.

    Мы начинали чемпионат как андердоги, и сейчас нам тяжело принять статус фаворита. Но его появление ожидаемо, если играешь хорошо и выигрываешь много матчей», – сказал Конте.

    После 14 туров АПЛ «Челси» лидирует в таблице чемпионата, имея 34 очка и на три балла опережая ближайшего преследователя – «Арсенал».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2016 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 декабря 2016, 00:05

      Спасибо Косте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 9 декабря 2016, 23:29

      боксинг дейс расставит все на свои места

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 9 декабря 2016, 20:56

      Ну не Суонси же фаворит

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 