Примера. «Барселона» разгромила «Осасуну» в юбилейном для Месси матче

В матче 15-го тура Примеры «Барселона» в гостях добилась победы над «Осасуной» – 3:0. Отметим, что для Лионеля Месси, отличившегося в данной встрече дублем, эта игра стала 550-й в форме каталонского клуба.

Таким образом, сине-гранатовые набрали 31 очко и остались на втором месте, отставая от лидирующего в турнирной таблице «Реала» на три балла. «Осасуна» продолжает находиться на последней строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

Осасуна – Барселона – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 59; 0:2 – Месси, 73; 0:3 – Месси, 90+2.

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