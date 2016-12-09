«Локомотив» не продаст Самедова в «Спартак» дешевле, чем за 5 миллионов

«Спартак» и «Локомотив» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Александра Самедова. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте футболиста составляет 5 миллионов евро.

Отмечается, что руководство красно-белых еще не предлагало железнодорожникам такой суммы. При этом «Локомотив» не собирается отпускать 32-летнего хавбека дешевле.

Напомним, что Самедов уже договорился со «Спартаком» о контракте. В стане девятикратных чемпионов он будет получать около 2,4 миллиона в год.