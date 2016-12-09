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  • «Локомотив» не продаст Самедова в «Спартак» дешевле, чем за 5 миллионов

«Локомотив» не продаст Самедова в «Спартак» дешевле, чем за 5 миллионов

9 декабря 2016, 15:19
37

«Спартак» и «Локомотив» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Александра Самедова. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте футболиста составляет 5 миллионов евро.

Отмечается, что руководство красно-белых еще не предлагало железнодорожникам такой суммы. При этом «Локомотив» не собирается отпускать 32-летнего хавбека дешевле.

Напомним, что Самедов уже договорился со «Спартаком» о контракте. В стане девятикратных чемпионов он будет получать около 2,4 миллиона в год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (37)
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Masteralex
1481286306
а почему не 10 сразу :) ведь если не договорятся, то потеряют хоть какую-то выгоду за него
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Asbjorn
1481286992
Ну нет так нет,за 5 он не нужен
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Шейник
1481288114
фура арбузов красная цена ему
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Dgad
1481288301
Не ну 5 лямов на нашего жопонога да еще 32 летнего это перебор.
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Кинстифа
1481289651
Глупая ситуация.. в итоге которой потеряют все из-за упрямства руководителей Локо: и Самедов, что в дубле сгниет из-за тренера(((, и Спартак не получит игрока, да и Локо потеряет бабки приличные, и сборная потеряет отл игрока Нужен компромисс но 5 лямов это наглый грабеж!!!
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yorgenbarenz
1481290378
Из мухи слона раздули.Торгаши-спекулянты.Продают рваный баян друг-другу.На периферии полно самедовых помоложе,но даром.Поэтому их не ищут и не предлагают.
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roma33rus
1481293067
Будет также как с Широковым!
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nikovitek
1481294490
Нафиг он нужен в Спартаке. Фу-фу
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alex kidn
1481295025
спартак денег зажал
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subbotaspartak
1481298207
По ходу у всех перед глазами пелена, Вы прочистите зенки у Федуна.
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