Мак: «Зенит» добился хорошего результата на групповом этапе ЛЕ. Теперь надо ждать жеребьевки»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился наблюдениями от гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против АЗ. Напомним, что сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3, потерпев на турнире первое поражение.

— В первом тайме голландцы были немного лучше, у них набралось больше моментов. В итоге они до перерыва забили два мяча. Во втором тайме мы пытались поймать соперника на ошибках и явно выглядели лучше, чем в первой половине. Создали несколько хороших моментов, забили гол... Но тут счет стал 3:1. Пытались его сравнять, но в целом АЗ был сегодня лучше.

— «Зенит» смог сделать счет 3:2 минут за 10 до конца игры. На большее сил не хватило?

— Пытались уйти от поражения до последнего, и такая возможность была, да и времени хватало. Но АЗ хорошо играл и в обороне. Да и их третий гол нас немного подкосил. Впрочем, мы в принципе играли не так хорошо, как умеем. Так или иначе, на групповом этапе «Зенит» добился хорошего результата. Теперь надо ждать жеребьевки и смотреть вперед с оптимизмом.

— Чего сейчас больше — положительных эмоций от первого места в группе или разочарования от поражения в последнем туре?

— Не скажу, что испытываю огромное разочарование. В пяти предыдущих матчах Лиги Европы мы показали хороший футбол. Должны были выигрывать и сегодня, но не получилось. В любом случае главной целью было первое место в группе, и она достигнута. Теперь надо готовиться к плей-офф.