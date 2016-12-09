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    «Спартак» заинтересован в покупке Дзадзы

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может продолжить карьеру в России. Сообщается, что 25-летним итальянцем заинтересовался «Спартак».

    В услугах форварда нуждается главный тренер красно-белых Массимо Каррера, который знаком с возможностями игрока по работе в сборной Италии. Отмечается, что трансфер может состояться уже этой зимой. В данный момент ведутся переговоры.

    В нынешнем сезоне АПЛ Дзадза провел восемь матчей, не сумев забить ни одного гола. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.

    Источник: Life

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    09.12.2016 12:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 декабря 2016, 00:34

      Вряд ли он сам согласится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      t98 9 декабря 2016, 19:45


      Блин Я ненароком попутал и решил что Говнодзюбу возвращают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 9 декабря 2016, 18:13

      Я не могу понять тут недовольных, разговоры про его пенальти на ЧЕ! В Россию может приехать молодой игрок основного состава сборной Италии!! Когда у нас играл действующий игрок сборной Италии? Пустые разговоры ведёте, господа недовольные глоры.

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 декабря 2016, 17:30

      Ну так себе вариант... Хотя из уровневых вариантов будет кого-то другого трудно подписать... При всём при том Дзадза может норм зайти, возраст норм, просто нужна та команда... Уровень у него есть, с ментальностью проблемы. Но, это Каррера может поправить... Да и если директор Сассуоло придёт, то этот трансфер в разы будет легче провернуть...

      1
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      Рейтинг: +67

      artem27066 9 декабря 2016, 15:28

      Пусть приходит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 9 декабря 2016, 15:18

      Может быть Дзюбзы?:-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 9 декабря 2016, 15:08

      Берите естественно!

      -1
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      Рейтинг: +14

      пожарный 9 декабря 2016, 15:06

      Покупайте,конечно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -25

      Топс 9 декабря 2016, 14:41

      Смолов красавчик, усилил бы Спартак

      2
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 9 декабря 2016, 14:22

      Главное чтобы пенальти не разрешали бить.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Lesha VV 9 декабря 2016, 17:32

      ноль целых хуй десятых за сезон - вот сколько пендалей у Спартака, это ведь не кони с судьишками... Поэтому за Дзадзу мы спокойны.

      -1
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