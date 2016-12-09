Итоги Конкурса прогнозов: vоv4ik стал победителем сезона Ноябрь-16

«Бомбардир» подвел итоги ноябрьского сезона Конкурса прогнозов. Первое место занял призер одного из прошлых сезонов конкурса – vоv4ik, который набрал 853975 очков рейтинга, сделав 1291 ставку. Его приз – крутой настольный футбол от Weekend, а о своем успехе он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

На второй строчке турнирной таблице – Burunduk. Он заработал 842647 очков рейтинга. И его приз – не менее крутой настольный футбол от Weekend.

На третьем месте – Atoniq, вырвавшийся вперед, благодаря результатам вчерашних ставок. Он выигрывает игровую майку футболиста «Локомотива».

Четвертое и пятое место заняли – Несокрушимый-5 и Таганский, они получают альбом и бокс наклеек из коллекции FIFA 365 от Panini.

Поздравляем победителей. Чтобы получить свой приз, напишите на bets@bombardir.ru с пометкой “КП Ноябрь” до 14 декабря.

Кроме того, сто лучших игроков этого сезона выигрывают по 300 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

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Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации