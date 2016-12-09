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  • Итоги Конкурса прогнозов: vоv4ik стал победителем сезона Ноябрь-16

Итоги Конкурса прогнозов: vоv4ik стал победителем сезона Ноябрь-16

9 декабря 2016, 10:42
17

«Бомбардир» подвел итоги ноябрьского сезона Конкурса прогнозов. Первое место занял призер одного из прошлых сезонов конкурса – vоv4ik, который набрал 853975 очков рейтинга, сделав 1291 ставку. Его приз – крутой настольный футбол от Weekend, а о своем успехе он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

На второй строчке турнирной таблице – Burunduk. Он заработал 842647 очков рейтинга. И его приз – не менее крутой настольный футбол от Weekend.

На третьем месте – Atoniq, вырвавшийся вперед, благодаря результатам вчерашних ставок. Он выигрывает игровую майку футболиста «Локомотива».

Четвертое и пятое место заняли – Несокрушимый-5 и Таганский, они получают альбом и бокс наклеек из коллекции FIFA 365 от Panini.

Поздравляем победителей. Чтобы получить свой приз, напишите на bets@bombardir.ru с пометкой “КП Ноябрь” до 14 декабря.

Кроме того, сто лучших игроков этого сезона выигрывают по 300 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Если вы нашли себя в списке ТОП-100, пишите на bets@bombardir.ru с пометкой «КП.Бустеры».

Информация о новом сезоне уже скоро!

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (17)
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Опять не угадал
1481272434
Поздравляю!
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TERIA-76
1481275517
Поздравляю! Молодцы!
Ответить
Burunduk
1481279727
Спасибо за поздравления. Присоединяюсь и поздравляю vovchika с победой. Красава.
Ответить
vоv4ik
1481280908
Спасибо всем за поздравления! Всех победителей с победой!
Ответить
Таганский
1481370644
Уважаемые админы!! Прошу Вас приз, предназначенный для 5-го места в КП ноябрь-2016, подарить более нуждающемуся в нем участнику. У меня большой необходимости в нем нет.. Заранее спасибо..
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BorisoW
1485943394
23:05 Марсель 2 - 1 Лион Победа 1 300 x2.32 Проигрыш Как так????
Ответить
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