Лига Европы. АПОЭЛ обыграл «Олимпиакос», «Янг Бойз» разгромил «Астану»

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы кипрский АПОЭЛ оказался сильнее «Олимпиакоса» со счетом 2:0. Голы забили Мануэл да Коста, поразивший свои ворота, и Игор де Камарго.

В другой встрече группы «Янг Бойз» отправил три безответных мяча в ворота «Астаны».

Таким образом, с первого места в плей-офф пробился АПОЭЛ, со второго – «Олимпиакос».

Лига Европы. Групповой этап. Группа B. 6-й тур

АПОЭЛ (Кипр) – Олимпиакос (Греция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – да Коста, 20 (в свои ворота); 2:0 – де Камарго, 83.

Янг Бойз (Швейцария) – Астана (Казахстан) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Фрей, 63; 2:0 – Оарау, 66; 3:0 – Шик, 71.

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