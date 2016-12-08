Каррера хочет пригласить в «Спартак» спортивного директора «Сассуоло»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил с инициативой приглашения в клуб спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси.

Сообщается, что Росси может либо занять аналогичную должность в «Спартаке», либо будет отвечать за поиск новых игроков на западноевропейском рынке.

Росси впервые пришел в «Сассуоло» в 2006 году, откуда перебрался в «Ювентус» в 2010. В туринском клубе он занимался селекцией в молодежном секторе и познакомился с Каррерой, который тогда работал с молодежью «Ювентуса». В «Сассуоло» Росси вернулся в 2013.