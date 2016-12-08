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  • Корян назвал слухами возможный приход Слуцкого на пост главного тренера «Витесса»

Корян назвал слухами возможный приход Слуцкого на пост главного тренера «Витесса»

8 декабря 2016, 18:27
1

Полузащитник «Витесса» Аршак Корян прокомментировал возможное назначение на должность главного тренера команды Леонида Слуцкого. По словам российского футболиста, специалист сможет привнести что-то новое как в клуб, так и в чемпионат. Напомним, ранее руководство голландцев опровергло информацию о назначении российского тренера.

Слышал об этом как и все. Никакой конкретной информации у меня нет. Думаю, что это пока только слухи и ничего больше. Несколько игроков из команды пытались что-то узнать у меня по поводу прихода Слуцкого, но мне нечего им ответить, потому что сам не знаю. Сможет ли Слуцкий дать что-то голландскому чемпионату? Конечно, любой тренер может привнести что-то новое в любую команду или чемпионат», – сказал Корян.

В чемпионате Голландии «Витесс» на данный момент идет на восьмом месте.

Источник: «Советский спорт»
Голландия. Эредивизие Витесс Корян Аршак Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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hodyrev
1481212111
Слуцкий может продолжить карьеру!без вписок клуба
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