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    Корян назвал слухами возможный приход Слуцкого на пост главного тренера «Витесса»

    Полузащитник «Витесса» Аршак Корян прокомментировал возможное назначение на должность главного тренера команды Леонида Слуцкого. По словам российского футболиста, специалист сможет привнести что-то новое как в клуб, так и в чемпионат. Напомним, ранее руководство голландцев опровергло информацию о назначении российского тренера.

    Слышал об этом как и все. Никакой конкретной информации у меня нет. Думаю, что это пока только слухи и ничего больше. Несколько игроков из команды пытались что-то узнать у меня по поводу прихода Слуцкого, но мне нечего им ответить, потому что сам не знаю. Сможет ли Слуцкий дать что-то голландскому чемпионату? Конечно, любой тренер может привнести что-то новое в любую команду или чемпионат», – сказал Корян.

    В чемпионате Голландии «Витесс» на данный момент идет на восьмом месте.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.12.2016 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 8 декабря 2016, 18:48

      Слуцкий может продолжить карьеру!без вписок клуба

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