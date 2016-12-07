Адвокат Еременко: «Нарушение антидопинговых правил со стороны Романа было ненамеренным»

Адвокат полузащитника ЦСКА Романа Еременко Артем Пацаев считает необходимым подать апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации игрока на два года.

«Как я и ожидал, КДК УЕФА вынужден был признать, что нарушение антидопинговых правил со стороны Еременко было ненамеренным – и именно поэтому срок дисквалификации составил два, а не четыре года.

Однако я в корне не согласен с тем, что КДК УЕФА, сказав «А», не сказал «Б». То есть никак не учел чрезвычайно низкой степени халатности Романа в случившемся.

Я полагаю, что надо обязательно обжаловать решение УЕФА в апелляционный орган. Согласно дисциплинарным правилам УЕФА, в случае подачи жалобы игроком апелляционный орган не вправе увеличивать наложенную санкцию.

Роман в любом случае ничего не потеряет, но, возможно, апелляционный орган более внимательно отнесется к представленной нами позиции Романа и подтверждающим ее документам.

Но в любом случае, как я ранее и говорил, принимать решение, обжаловать ли решение УЕФА, будет сам Роман», – сказал Пацев.

Напомним, Еременко был отстранен от футбола из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов кокаина.