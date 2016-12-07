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  • Адвокат Еременко: «Нарушение антидопинговых правил со стороны Романа было ненамеренным»

Адвокат Еременко: «Нарушение антидопинговых правил со стороны Романа было ненамеренным»

7 декабря 2016, 22:45
6

Адвокат полузащитника ЦСКА Романа Еременко Артем Пацаев считает необходимым подать апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации игрока на два года.

«Как я и ожидал, КДК УЕФА вынужден был признать, что нарушение антидопинговых правил со стороны Еременко было ненамеренным – и именно поэтому срок дисквалификации составил два, а не четыре года.

Однако я в корне не согласен с тем, что КДК УЕФА, сказав «А», не сказал «Б». То есть никак не учел чрезвычайно низкой степени халатности Романа в случившемся.

Я полагаю, что надо обязательно обжаловать решение УЕФА в апелляционный орган. Согласно дисциплинарным правилам УЕФА, в случае подачи жалобы игроком апелляционный орган не вправе увеличивать наложенную санкцию.

Роман в любом случае ничего не потеряет, но, возможно, апелляционный орган более внимательно отнесется к представленной нами позиции Романа и подтверждающим ее документам.

Но в любом случае, как я ранее и говорил, принимать решение, обжаловать ли решение УЕФА, будет сам Роман», – сказал Пацев.

Напомним, Еременко был отстранен от футбола из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов кокаина.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (6)
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Asbjorn
1481140632
За наркоту так то в тюрьму сажают
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vladimir-7
1481143638
Ну вот, недруги орали, а некоторые продолжают, что Ерёменко принял наркотик
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Venya88
1481144377
Он что дорожку кокса с нафтизином перепутал ??
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Serjoga
1481145005
Как можно непреднамеренно употребить КОКАИН? Гнать Еременко из спорта и его агента тоже! Наркоманам нечего делать на футбольном поле! Никто не опроверг инфу о КОКАИНЕ!
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63_Camapa_63
1481190956
Вообщето если по честноку то ставить его на учет как наркомана, во вторых отобрать у него рабочую карту так как он наркоман. А в третьих гнать его из спорта РФ, пусть у финов травится на здоровье
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