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    Каррера ведет переговоры о трансфере Жиркова

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова о возможном трансфере игрока в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «360 Подмосковье», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

    По информации издания, Каррера намерен зимой усилить состав москвичей Александром Самедовым и Юрием Жирковым. При этом договоренность о переходе игрока «Локомотива» уже достигнута, а относительно Жиркова специалист лично ведет переговоры с его агентом.

    В нынешнем сезоне Жирков сыграл за «Зенит» в РФПЛ 12 встреч, забил один гол и сделал один результативный пас.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 19:08
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 декабря 2016, 23:21

      юра в спартак точно не перейдет))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 8 декабря 2016, 08:37

      Это точно не усиление и очень сомневаюсь, что это правда

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 декабря 2016, 01:24

      Если это правда то я лично только за еще Кокорина возьмите в придачу

      0
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 8 декабря 2016, 00:03

      Хрустальный он

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 декабря 2016, 22:41

      - Юра-а-а-а-а! Домой! В ЦСКА... Нагулялся... Хватит... :-))))

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 7 декабря 2016, 22:11

      Если это правда,то для меня лично это решение Карреры ВООБЩЕ не понятно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 7 декабря 2016, 22:03

      а хохо ему хохо?
      все равно мясцо отхрюкаем!)))

      -3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 7 декабря 2016, 21:56

      ахаха, читал я тут недавно на этом сайте, что Жирков говорил, что не видит себя в форме Спартака и мы его в в этой форме никогда не увидим.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 декабря 2016, 21:26

      Спартак скупает ветеранов на перспективу что ли? Два старикана, на кой они, с каждым годом слабеют. Бредовые новости. Бокетти в Зенит, Жирков в Спартак на кой?

      2
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      Рейтинг: +61

      Morohir 7 декабря 2016, 21:19

      Утка, по любому утка, ну пожалуйста

      1
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