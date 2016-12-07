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  • УЕФА накажет «Динамо» и «Бешикташ» за поножовщину в центре Киева

УЕФА накажет «Динамо» и «Бешикташ» за поножовщину в центре Киева

7 декабря 2016, 11:00
13

УЕФА планирует серьезно наказать «Динамо» и «Бешикташ» за беспорядки, которые фанаты клубов устроили как до, так и во время проведения матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. До игры болельщики команд устроили драку в центре Киева. В ней пострадало около десяти человек, получивших ножевые ранения. Там же были разгромлены несколько магазинов и кафе. На самом стадионе взрывалась пиротехника, а с трибун летели кресла.

«Следствием ложной оценки рисков безопасности матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» со стороны Федерации футбола Украины, клуба «Динамо» (Киев) и правоохранительных органов стали столкновения между болельщиками двух команд. Немного инсайда: будет жесткая реакция УЕФА. Будет наказание для клубов. Эти события существенно усилят мониторинг матчей с участием украинских команд всех уровней. В УЕФА обеспокоены насилием в городе, должен принимать финал Лиги чемпионов 2018 года», – написал бывший директор по проведению Евро-2012 Маркиян Лубкивский в Facebook.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.

Источник: Facebook.com
Лига чемпионов Динамо К Бешикташ
Комментарии (13)
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bset
1481098002
Так украинцы и турки - братья? Как так-то? По Крыму же одной мысли
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Par Mezan
1481098766
...вот оно ! - молодое поколение правосеков тренируется на турках... Беда...
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yorgenbarenz
1481100586
Это украинцы никак не успокоятся по поводу ножа в спину России от Эрдогана.
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Manilov
1481101487
У нас дебилов не меньше, к сожалению.
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Asbjorn
1481102070
Ничего удивительного,турки без ножей не могут на футбол ходить
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481104595
Дикари а ещё считают себя европейцами
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С-Пб on-line
1481115746
Не удивлюсь, если салоеды отхватили
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Petrak86
1481163754
что турки - бешеные фанаты, что украинские нацики - отмороженные в принципе, просто нашли друг друга и понеслась. Просто причем здесь именно клубы - не совсем понимаю. неужели клубы принимают решение сколько полиции надо пригонять на те или иные матчи? Особенно на международные. Обычная драка хулиганов, каким образом клубы могли повлиять на это - не понятно. И если с Динамо еще обяъснимо - не приняли должные меры безопасности и т.д. (хотя спорно - потасовка ведь не на стадионе, а просто в городе, за это отвечает полиция), то как отвечает Бешикташ за поведение турецких туристов - вообще непонятно.
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1481191265
Не нужно было флаг Динамо в центре Киева топтать
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