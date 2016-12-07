УЕФА накажет «Динамо» и «Бешикташ» за поножовщину в центре Киева

УЕФА планирует серьезно наказать «Динамо» и «Бешикташ» за беспорядки, которые фанаты клубов устроили как до, так и во время проведения матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. До игры болельщики команд устроили драку в центре Киева. В ней пострадало около десяти человек, получивших ножевые ранения. Там же были разгромлены несколько магазинов и кафе. На самом стадионе взрывалась пиротехника, а с трибун летели кресла.

«Следствием ложной оценки рисков безопасности матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» со стороны Федерации футбола Украины, клуба «Динамо» (Киев) и правоохранительных органов стали столкновения между болельщиками двух команд. Немного инсайда: будет жесткая реакция УЕФА. Будет наказание для клубов. Эти события существенно усилят мониторинг матчей с участием украинских команд всех уровней. В УЕФА обеспокоены насилием в городе, должен принимать финал Лиги чемпионов 2018 года», – написал бывший директор по проведению Евро-2012 Маркиян Лубкивский в Facebook.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.