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    Слуцкий запланировал посещение Антарктиды

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который покинет свой пост после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», отправится в путешествие в Антарктиду.

    Отмечается, что поездка на Южный полюс входила в планы специалиста еще до принятия решения об уходе из стана армейцев. Вместе со Слуцким на Антарктиду должен отправиться начальник селекционного отдела красно-синих Олег Яровинский.

    Матч против «Тоттенхэма» состоится 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.12.2016 23:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +295

      ильиных 7 декабря 2016, 14:36

      Жирок накопил можно ехать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 7 декабря 2016, 13:59

      Лучше бы в Монголию съездил... Лошадок перспективных поискал... :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2016, 12:06

      Там портал космический.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 10:26

      Привезет пару братьев пингвизуцких

      1
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    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 7 декабря 2016, 07:33

      За новыми толантами отправляется,полюбому пингвина в пару к игнвшевичу привезет..еще не факт что пингвин медленнее будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 7 декабря 2016, 02:50

      Яровинский подберет команду пингвинов для сборной Антарктиды, а Слуцкий станет их главным тренером)))

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 7 декабря 2016, 00:45

      секретная база цска

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 7 декабря 2016, 00:39

      отшельником теперь станет я так понимаю..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 декабря 2016, 00:31

      хочет слиться с толпой пингвинов

      3
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 7 декабря 2016, 00:10

      Сильно видать запарился.

      2
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