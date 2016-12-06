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    Мутко: «Все говорят о Еременко, а вы почитайте, сколько кокаиновых дел»

    Вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал скандал с полузащитником ЦСКА Романом Еременко, которого дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.

    «Вот нашего футболиста Романа Еременко дисквалифицировали за кокаин. А вы почитайте, сколько кокаиновых дел. Я тут одно дело читал, ну смешно просто, великий большой спортсмен. Он просто девушку поцеловал! Объяснение такое пишет, а она, оказывается, кокаин принимала до этого. А он, оказывается, у нее спросил до этого: ты кокаин принимала? А она: нет, не принимала. Она его обманула, а он жертва», – заявил он.

    Напомним, что французский теннисист Ришар Гаске сдал положительный допинг-тест на кокаин в 2009 году.

    Источник: Р-Спорт

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    06.12.2016 11:32
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 6 декабря 2016, 20:48

      Я в шоке!
      Еременко нормальный игрок вроде бы.
      Быстрый.Статистика неплохая
      А он взял и всё схоронил своими руками
      Ладно бы Денисов но чтоб он?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 декабря 2016, 20:12

      Приколько получается.... а Мутко кого поцеловал прежде чем такое рассказывать ?

      0
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      Рейтинг: +552

      vsolon 6 декабря 2016, 17:46

      шапито

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 6 декабря 2016, 16:27

      Вот и Ромку Слуцкий кокаином засосал в финской бане

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 декабря 2016, 16:11

      А исчо негров в Омерике линчуют! Какое нам дело до того, что делается у них, когда речь идёт о наших отечественных безобразиях?! Кока у нас не растёт, значит её завезли, значит не сработала антинаркотическая служба и т.п. и т.д.

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 декабря 2016, 15:57

      Повезло Ерёме. В СССР лет 10 бы вкатили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 6 декабря 2016, 15:44

      что на русском,что на англиском одинакой бред

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing 6 декабря 2016, 15:20

      Вроде Вице-премьер правительства РФ и глава РФС,а говорит,как школьник.Пацаны курили,а я рядом стоял.

      6
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 6 декабря 2016, 15:06

      Что за стрелки,Мутко?!
      Из разряда:
      - А почему у нас такая маленькая з/п?
      - А вы посмотри на бездомных,у них вообще нет денег.
      Как же задолбали эти стрелочники

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 декабря 2016, 13:52

      блин одного не понимаю, это же позор нашего футбола. игрок наркоман, а его защищают, что же других нариков то в тюрьму??? таких игроков за хвост и вон из первенства страны и кто его поддерживает тот не спортсмен

      3
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