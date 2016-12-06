«Сконто» признали неплатежеспособным

Латвийский клуб «Сконто» объявлен неплатежеспособным. Такое решение принял суд Видземского предместья Риги.

Как сообщает источник, в клубе введено внешнее управление.

В свою очередь представительница латвийского клуба Даце Гринберги заявила, что в процессе неплатежеспособности существует возможность достичь примирения.

«Член правления (Владимир Колесниченко) уже отправился в Москву, чтобы встретиться с инвестором. После вложения средств собираемся вернуть платежеспособность», — сказала Гринберги в интервью delfi.lv.

Напомним, что «Сконто» – 14-кратный чемпион страны.