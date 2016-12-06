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    Коку: «Цель в матче с «Ростовом» – победа. Хотим показать, на что способны дома»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился ожиданиями от домашнего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова». По словам голландского специалиста, его подопечным необходимо использовать свои шансы в игре с российской командой и победить.

    «Уверен, шансы у нас будут. Не слишком много, поэтому нужно их использовать. «Ростов» может сыграть очень прямолинейно, у этой команды хорошие форварды. С другой стороны в России мы продемонстрировали, что в состоянии создавать опасные моменты, могли даже выиграть. Это матчи высшей категории. Да, есть давление, да, это вызов, но мы хотим показать, на что способны на своем поле. Наша цель – победа», – сказал Коку.

    Напомним, что матч между ПСВ и «Ростовом» пройдет сегодня в Эйндховене, начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2016 09:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 7 декабря 2016, 00:42

      Доказали)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 6 декабря 2016, 12:21

      Ростов должен выиграть у ПСВ и пройти в групповой этап ЛЕ!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      JΛMSmith > spaike 6 декабря 2016, 13:09

      В 1/16

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike > JΛMSmith 6 декабря 2016, 16:50

      точняк, чет ошибся)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 декабря 2016, 11:56

      какие нахрен опасные моменты, 2 дурнух мяча залетело

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 6 декабря 2016, 11:24

      Цель хорошая, но ХРЕН вам, а не победа

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 декабря 2016, 10:39

      Кока!!! Ты погорячился, не на тех напал.

      4
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