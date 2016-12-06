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    Жулиано: «Успех «Спартака»? Отсутствие еврокубков сильно облегчает ему жизнь»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что неучастие «Спартака» в еврокубках является одной из главных причин успешного выступления клуба в РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, опережая петербургскую команду на пять очков.

    – Успели ли вы проникнуться духом соперничества с главным соперником – московским «Спартаком»? Чем вы можете объяснить его неожиданный успех в начале чемпионата?

    – Да, я успел почувствовать ни с чем не сравнимый накал матча со «Спартаком». На «Петровском» мы победили, и это было прекрасно. Что касается их успеха, то думаю, что тут дело в том, что москвичи выступают только в Премьер-лиге. Они не играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает им жизнь. Они готовятся к каждому матчу по целой неделе, у них есть время на отдых. Думаю, в этом наше главное различие.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.12.2016 01:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 09:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скули скули дальше.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 6 декабря 2016, 02:02

      Детский лепет ...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 6 декабря 2016, 01:18

      Правда в его словах имеется.Но я не могу понять зачем они пиарят Спартак,причём делают это постоянно,а теперь ещё и на Оф.сайте?

      4
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > ttter 6 декабря 2016, 03:57

      они не пиарят спартак)) , они пиарятся сами за счет него))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 6 декабря 2016, 01:11

      ты прав, Жулик

      1
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