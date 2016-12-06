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    «Ливерпуль» за 22 миллиона может приобрести у «Интера» Кондогбиа

    Полузащитник «Интера» Жоффри Кондогбиа вызвал интерес со стороны «Ливерпуля». По информации источника, переход 23-летнего француза может состояться во время зимнего трансферного окна и оценивается в 22 миллиона евро. Существует вариант, что красные возьмут игрока в аренду с последующим правом выкупа.

    Отметим, что контракт Кондогбиа с «Интером» рассчитан до лета 2020 года, однако руководство миланского клуба готово расстаться с футболистом уже сейчас. В нынешнем сезоне полузащитник провел за черно-синих в Серии А восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    06.12.2016 00:09
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