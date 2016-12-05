Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федун: «В зимнюю паузу в «Спартаке» появится усиление»

5 декабря 2016, 22:17
31

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче 17-го тура РФПЛ над «Рубином» (2:1), а также заявил, что зимой команду ждет усиление состава.

«Мы победили, мы – лучшие! Уходим на перерыв с отрывом в пять очков. После него станем сильнее. В зимнюю паузу будет усиление», – сказал Федун.

Напомним, по итогам первой части чемпионата России «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Warrior God
1480965640
Это он про Самедова и хватит xD
Ответить
Zeff
1480966025
Давайте, Африка ждёт!
Ответить
ttter
1480966207
Нужен Депай и Ачерби!
Ответить
dudarik
1480966391
Давно пора,напа полюбому надо брать
Ответить
Сармат Ростов
1480966786
Если ещё усилимся - будем несокрушимы! Вперёд, к Золоту!!!!!
Ответить
ivanthebest
1480966956
Так Федун. Рано петь диферамбы и успокаиваться. Чемп ещё не окончен. А зная Вашу личность, в любой момент можно ожидать непонятных и весьма непоследовательных решений. Поэтому не расслабляться! Если избежим таких вот решений и подойдём к возобновлению матчей в лучших кондициях с должной мотивацией, тогда есть хорошие шансы на то, что этот сезон может быть самым успешным за последние 13 лет... Ну и конечно усиление нужно не среднечковое, а что ни на есть "с икоркой"!
Ответить
cska-62
1480967112
Ребята! Берегите Карреру... Там у вас внутри клуба явно полно завистников, съедят и не подавятся! А на "Спартак" теперь стало просто приятно смотреть... Будет у нас Гончаренко главным тренером, и будет настоящее и осмысленное ДЕРБИ! Виват, Его Величество ФУТБОЛ!
Ответить
VVM1964
1480967212
НАДЕЮСЬ , ЧТО БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСИЛЕНИЕ , А НЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ РАДИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Ответить
Фан666
1480967220
Ну про Самедова уже знаем, слабоватое такое усиление, ничего нового он не покажет и не сильнее ни чем уже имеющихся игроков
Ответить
Бриг
1480967430
Спартак может стать надеждой русского футбола. Смущает недавнее 0:4. Так чемпионы не играют.
Ответить
Главные новости
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
2
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
12
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Все новости
Все новости
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+