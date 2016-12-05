Федун: «В зимнюю паузу в «Спартаке» появится усиление»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче 17-го тура РФПЛ над «Рубином» (2:1), а также заявил, что зимой команду ждет усиление состава.

«Мы победили, мы – лучшие! Уходим на перерыв с отрывом в пять очков. После него станем сильнее. В зимнюю паузу будет усиление», – сказал Федун.

Напомним, по итогам первой части чемпионата России «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.