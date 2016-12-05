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    Федун: «В зимнюю паузу в «Спартаке» появится усиление»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче 17-го тура РФПЛ над «Рубином» (2:1), а также заявил, что зимой команду ждет усиление состава.

    «Мы победили, мы – лучшие! Уходим на перерыв с отрывом в пять очков. После него станем сильнее. В зимнюю паузу будет усиление», – сказал Федун.

    Напомним, по итогам первой части чемпионата России «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2016 22:17
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 6 декабря 2016, 08:43

      Он про масло или икру, интересно )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 6 декабря 2016, 06:55

      Самедовыми???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 6 декабря 2016, 05:48

      каждый год обещает усиление

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 6 декабря 2016, 01:15

      огласите пжста весь список

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      джексон102 6 декабря 2016, 00:22

      Будем верить и надеяться!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 декабря 2016, 00:07

      Мельгарехо, Комбаров, Зобнин, Ещенко, Зуев, Джано, Маурисио, а по точности передач и Глушаков- игроки большого вопроса для чемпионства. Простите фантазёры, но это мнение реалиста. Это не значит, что это плохо. Но это точно недотягивает до хорошо.

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > RedWhiteFans2 6 декабря 2016, 00:45

      И именно эти игроки и тянут команду на 1 месте. Ну ну

      4
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      ...
      Рейтинг: +115

      slawianka > RedWhiteFans2 6 декабря 2016, 05:43

      Таков наш РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 5 декабря 2016, 23:26

      Защита реально тревожит. Прошлый матч провалили, в этом тоже сильно пожарили. Последние минуты матча на таком нервяке смотрел.. Нужно усиление. И Бокетти нельзя отускать, договариваться надо. Ну и конечно без РЕАЛЬНОГО усиления нападения будет очень сложно выиграть Чемп. Надеюсь на разум Карреры и волю Федуна в решении усилить команду.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > oyabun 6 декабря 2016, 00:48

      Смолов нужен позарез!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 декабря 2016, 23:23

      Ну еще бы. Команда идет на чемпионство. Ежу понятно что нужно вложиться как следует

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 5 декабря 2016, 23:09

      Если вспомнить последнее усиление от Федуна, то тоскливо становится. Ещенко, Фернандо, Маурисио, Мельгарехо... Что ещё надо для чемпионства? Хорошо хоть Каррера у нас появился, вместо "усиленного" Аленичева и Зобнин заиграл лучше, чем в Динамо. Федун ещё кого-то для усиления скамейки решил купить?
      Понимаю, что на фоне первого места половины чемпа это звучит странно, но что-то тревожно мне за весну с такой селекцией.
      Потеряли Зе и напа нету. Вообще нету. Зато три вратаря равноценных. Центр защиты укрепили (надёжно), зато фланги без замен. Нет Промеса - нет движка, а если ещё и Зобнин прихворнёт - пиши всё пропало...
      Если нормально состав не сбалансируют под требования Карреры, а не под хотелки Федуна, упустят наши и это чемпионство!

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Beshanai_svin 5 декабря 2016, 23:24

      И что Ещенко плохо играл сегодня? Лично я им доволен! И команда играет в целом

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      Рейтинг: +2304

      Бриг 5 декабря 2016, 22:50

      Спартак может стать надеждой русского футбола. Смущает недавнее 0:4. Так чемпионы не играют.

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