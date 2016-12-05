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  • Данильянц: «Ростову» хочется продолжить знакомство с еврокубками»

Данильянц: «Ростову» хочется продолжить знакомство с еврокубками»

5 декабря 2016, 21:47
5

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ поделился ожиданиями от встречи. Отметим, что донской клуб потерял шансы на продолжение борьбы в главном еврокубке, однако может попасть в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет голландской команде.

– Завтра «Ростов» устроит ничья. Это плюс для вашей команды?

– Это непростая задача. Как будет строиться игра? В обороне мы играем хорошо, но пропустили с этой командой два мяча в первый встрече. Это было неожиданностью. ПСВ хорошо играет в атаке. Но мы будем нацелены на победу.

– ПСВ обязан побеждать. Это отразится на игре соперника?

– Они, конечно, будут мотивированы. В какой степени это позволит им проявить их лучшие качества – зависит и от нас.

– Как оцениваете шансы «Ростова»?

– Нашим ребятам уже удалось сделать большое дело. После неудачного начала хорошо проявили себя в дальнейшем. Завтрашний матч даст ответ, сможем ли мы пройти в Лигу Европы.

– Что важнее – вписать страницу в клубную историю в виде выхода в Лигу Европы или быть в верхней части таблицы РФПЛ?

– Нам очень хочется продолжить наше знакомство с еврокубками. Будем откровенны – изначально было очень сложно выйти из такой группы. С первого тура было понятно, что между нами и ПСВ будет борьба за место в Лиге Европы. Сам факт участия в подобных турнирах перекрывает все трудности, с которыми мы сталкиваемся в РФПЛ.

Напомним, матч между ПСВ и «Ростовом» пройдет завтра на стадионе «Филипс». Начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Ростов»
Лига чемпионов ПСВ Ростов Данильянц Иван
Комментарии (5)
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compka
1480968506
Ростов, держись! Удачи в Айндховене.
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ЖОРРО
1480969083
Удачи Дончанам!!!!Вся адекватная Россия за вас!!!!!!
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Небесная
1480981650
Жги, Ростов!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1481003876
Играйте,как с Баварией!
Ответить
den161
1481006051
Если получится сыграть в свою игру, так как мы умеем, то в феврале ждем ле на олимпе. Впереееееед сельмааааааааааааааш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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