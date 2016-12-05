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    Зуев, Таски и Макеев выйдут на игру с «Рубином» с первых минут

    Стали известны стартовые составы на игру 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

    «Спартак»: Ребров, Макеев, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Зуев, Промес, Попов.

    Запасные: Песьяков, Маурисио, Пуцко, Кутин, Тимофеев, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

    «Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Оздоев, Жемалетдинов, Рочина, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Бергстрем, Кверквелия, Устинов, Махатадзе, Саму, Билялетдинов, Девич.

    Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: РПЛ

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    05.12.2016 18:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +173

      agrmark 5 декабря 2016, 18:52

      В прошлой игре Камбаров "завалил" край, поэтому Макеев. наверное, это правильно!!

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman > agrmark 5 декабря 2016, 19:20

      Комбаров травмирован

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 18:48

      Зачем Макеева из гроба вытащили? Это не гуманно

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 декабря 2016, 18:43

      Оптимальный состав.

      1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 5 декабря 2016, 18:43

      Макеев это похороны, нашей защиты.

      -1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God > sssrspartak 5 декабря 2016, 18:52

      Будем надеяться, что ты прав.

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