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  • Зуев, Таски и Макеев выйдут на игру с «Рубином» с первых минут

Зуев, Таски и Макеев выйдут на игру с «Рубином» с первых минут

5 декабря 2016, 18:41
6

Стали известны стартовые составы на игру 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

«Спартак»: Ребров, Макеев, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Зуев, Промес, Попов.

Запасные: Песьяков, Маурисио, Пуцко, Кутин, Тимофеев, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Оздоев, Жемалетдинов, Рочина, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Бергстрем, Кверквелия, Устинов, Махатадзе, Саму, Билялетдинов, Девич.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (6)
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Warrior God
1480952594
Макеев это похороны, нашей защиты.
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ttter
1480952600
Оптимальный состав.
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Фан666
1480952885
Зачем Макеева из гроба вытащили? Это не гуманно
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agrmark
1480953128
В прошлой игре Камбаров "завалил" край, поэтому Макеев. наверное, это правильно!!
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