Зуев, Таски и Макеев выйдут на игру с «Рубином» с первых минут

Стали известны стартовые составы на игру 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

«Спартак»: Ребров, Макеев, Кутепов, Таски, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Зуев, Промес, Попов.

Запасные: Песьяков, Маурисио, Пуцко, Кутин, Тимофеев, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Оздоев, Жемалетдинов, Рочина, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Бергстрем, Кверквелия, Устинов, Махатадзе, Саму, Билялетдинов, Девич.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.