Агуэро дисквалифицирован на четыре матча, Фернандиньо – на три

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил дисквалификацию сроком на четыре матча за удаление в игре 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). Также трехматчевой дисквалификации подвергнут хавбек «горожан» Фернандиньо, покинувший поле в результате красной карточки во все той же встрече с синими.

Напомним, на шестой компенсированной минуте поединка Агуэро грубо сфолил на защитнике лондонцев Давиде Луисе, спровоцировав таким образом потасовку, во время которой Фернандиньо толкнул полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Как уже отмечалось, оба игрока «Манчестер Сити» были удалены с поля.