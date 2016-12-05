АЗ и «Зенит» рассудит Моэн, «Ниццу» и «Краснодар» – Шерер

«Зенит» и «Краснодар» узнали своих судей на матчи шестого тура группового раунда Лиги Европы.

Поединок между петербуржцами и АЗ обслужит норвежец Свейн Моэн. Его ассистентами будут Франк Андас и Ким-Томас Хаглунн. Судьи за воротами – Свейн-Эрик Эдвартсен и Туре Хансен. Роль четвертого арбитра возложена на Свена-Эрика Мидтхелля.

Встречу между «быками» и «Ниццей» доверено обслуживать Сандро Шереру из Швейцарии. В качестве боковых выступят Жан-Ив Вихт и Йоханнес Фогель. Дополнительными помощниками буду Ален Бьери и Саша Амхоф. Четвертый судья – Беким Зогай.