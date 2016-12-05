Бышовец: «Вернблум и Гарсия – палачи, им бы в ММА выступать»

Известный специалист Анатолий Бышовец высказал свою точку зрения относительно поведения на поле хавбеков «Зенита» и ЦСКА – Хави Гарсии и Понтуса Вернблума соответственно. По его мнению, испанец и швед излишне жестоко действуют против своих соперников, и им стоит попробовать свои силы в смешанных боях.

– Вы назвали спартаковца Фернандо лучшим игроком чемпионата в этом году. Почему?

– Не вижу у нас футболиста такого амплуа, который находится в том месте, где вот-вот будет мяч. Фернандо предугадывает ситуацию. Он мне напоминает Клодоальдо – изумительного полузащитника сборной Бразилии с ЧМ-1970. Он все перекрывал! Так и Фернандо все читает – дает возможность Глушакову и Зобнину атаковать. Сравните его с Вернблумом и Хави Гарсией – тем же надо в ММА идти, это, мягко говоря, палачи. А Фернандо – это футбол, это идеальный вариант универсала.

– Почему Вернблум и Гарсия – палачи?

– Мы же видели, как они ведут себя по отношению к сопернику – жесточайше. И судьи не реагируют. Можно не находиться рядом, но когда на лице кровь или человек теряет сознание, как не обращать на это внимание? И когда сейчас я слышу, что наши судьи лучше зарубежных понимают футбол, задаю вопрос – почему же при таком понимании нет решений? Возникает очень много вопросов, не только по судейству.