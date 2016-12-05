Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Вернблум и Гарсия – палачи, им бы в ММА выступать»

Бышовец: «Вернблум и Гарсия – палачи, им бы в ММА выступать»

5 декабря 2016, 14:33
6

Известный специалист Анатолий Бышовец высказал свою точку зрения относительно поведения на поле хавбеков «Зенита» и ЦСКАХави Гарсии и Понтуса Вернблума соответственно. По его мнению, испанец и швед излишне жестоко действуют против своих соперников, и им стоит попробовать свои силы в смешанных боях.

– Вы назвали спартаковца Фернандо лучшим игроком чемпионата в этом году. Почему?

– Не вижу у нас футболиста такого амплуа, который находится в том месте, где вот-вот будет мяч. Фернандо предугадывает ситуацию. Он мне напоминает Клодоальдо – изумительного полузащитника сборной Бразилии с ЧМ-1970. Он все перекрывал! Так и Фернандо все читает – дает возможность Глушакову и Зобнину атаковать. Сравните его с Вернблумом и Хави Гарсией – тем же надо в ММА идти, это, мягко говоря, палачи. А Фернандо – это футбол, это идеальный вариант универсала.

– Почему Вернблум и Гарсия – палачи?

– Мы же видели, как они ведут себя по отношению к сопернику – жесточайше. И судьи не реагируют. Можно не находиться рядом, но когда на лице кровь или человек теряет сознание, как не обращать на это внимание? И когда сейчас я слышу, что наши судьи лучше зарубежных понимают футбол, задаю вопрос – почему же при таком понимании нет решений? Возникает очень много вопросов, не только по судейству.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Хави Гарсия Вернблум Понтус Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yorgenbarenz
1480938286
Бышовец прав. Он знает футбол не понаслышке.И ушёл рано с поля благодаря тупым костоправам.Вернблум и Гарсия-везунчики.Если бы они играли где-то там,двор на двор,то давно уже сидели бы дома,не выходя подышать.-Рожа,она ведь,не казённая.Гарсия вообще бы попал в больничку ,если бы кому-то нос локтём специально сломал.
Ответить
нейтральныйкакникто
1480941303
А может их оппонентам надо пойти в балет , так и там иногда падают и роняют,
Ответить
ильиных
1480942059
им там ебла быстро наколотят
Ответить
ALEX ML
1480948552
Футбол это не ММА, а тем более не балет
Ответить
Главные новости
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
2
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
11
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Все новости
Все новости
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+