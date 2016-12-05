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Судьба «Динамо-2» решится по завершении первенства ПФЛ

5 декабря 2016, 12:16

Решение касательно дальнейшей судьбы «Динамо-2» будет приниматься по завершении первенства ПФЛ. Ранее СМИ сообщили, что вторая команда бело-голубых завершит свое существование. После 16-ти туров в зоне «Запад» подопечные Сергея Чикишева располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

«Команда продолжает участвовать в первенстве ПФЛ. На сегодняшний день вопрос о закрытие «Динамо-2» не стоит. Когда завершится первенство, возможно будет решаться этот вопрос. До конца сезона команда точно доиграет, а потом будет решаться вопрос будущего. Пока нет даже предложений обсудить это в следующем году», – заявили в пресс-службе «Динамо».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Запад Динамо-2
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