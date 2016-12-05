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    В «ПСЖ» недовольны работой Эмери

    Работа главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери вызывает вопросы у руководства клуба. Связано это с несколькими причинами, сообщает Le Parisien. В первую очередь – с результатами команды в текущем чемпионате. В матче 16-го тура Лиги 1 «ПСЖ» с «Монпелье» (0:3) подопечные Эмери потерпели разгромное поражение в чемпионате Франции впервые с 2011 года.

    Еще одна претензия от владельцев клуба – снижение популярности «ПСЖ» во Франции, что сказывается на посещаемости домашних матчей. Это связано не с самой зрелищной игрой команды под управлением Эмери.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 11:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 5 декабря 2016, 16:59

      Зачем они увольняли Блана не понятно.. Отличный тренер же и результаты не плохие были..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 5 декабря 2016, 16:54

      Без Ибрагима нет калыма

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      K1slo 5 декабря 2016, 13:50

      Тренеришка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 декабря 2016, 13:46

      Всё когда-то проходит. Вот и проходит время гегемонии ПСЖ во Франции

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 декабря 2016, 13:19

      "Тренеришка" )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 декабря 2016, 13:08

      а вы думали сразу результаты попрут...такого не бывает)

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 12:59

      ПСЖ уже сто лет кроме чемпионата Франции ничего не выигрывало и особо не добивалось, а всё чего-то хотят прямо здесь и сейчас и немедленно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 декабря 2016, 12:58

      Дайте время ему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 5 декабря 2016, 12:50

      Ему надо было в Севильи оставаться

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3507

      FRZZ > MEHROJ ЗЕНИТ 5 декабря 2016, 22:48

      Вот именно, от добра добра не ищут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 5 декабря 2016, 12:46

      как по француcки тренеришко?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Bobafett 5 декабря 2016, 13:20

      "ля-тренериш" ))

      1
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