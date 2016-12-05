Нигматуллин: «Не хочется думать, что «Спартак» резко сдал под конец года»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что крупное поражение «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» (0:4) пойдет команде на пользу.

«Не хочется думать, что «Спартак» резко сдал под конец года. Предполагаю, что разгром от «Крыльев Советов» – просто случайное недоразумение. А вообще такие матчи полезны для любой команды – чтобы не переоценивали свои возможности.

Для достижения максимального успеха нужно быть максимально сконцентрированным в каждой игре. Это очень важно на пути к чемпионству. Малейшая расслабленность грозит потерей очков. Надеюсь, что поражение от «Крыльев» пойдет красно-белым только на пользу», – сказал Нигматуллин.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.