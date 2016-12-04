Гилерме не знал о нахождении Самедова в дубле «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Гилерме заявил, что не был в курсе ситуации с полузащитником Александром Самедовым, который после разговора с главным тренером красно-зеленых Юрием Семиным был отправлен тренироваться в дубль. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в «Спартак».

– Расскажите, в каком психологическом состоянии пребывает переведенный в дубль Александр Самедов?

– А он разве в дубле?!

– Да, об этом объявил Семин несколько дней назад.

– Узнал об этом от вас. Даже не представляю, кто мог принять такое решение. Конечно, не я должен комментировать подобные новости, но уверен, что для него это неприятно. Дубль – определенно не уровень Самедова.