Источник: Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона

На сколько лет хватит этой замены? Ему сейчас 32. Не дай-то завтра травма и что дальше? Опять замену искать? Если брать, то хоть кого-то с перспективой. Или просто затыкаем дыры?
Сейчас он игру показывает, а весной покажет? Стабильность и Самедов это не слова синонимы. Если Промес и уйдёт (что пока под вопросом), то и замену искать в период трансферов достойную!
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к переходу в «Спартак». По информации источника, 32-летний россиянин подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный на 2,5 года. Зарплата футболиста в новой команде составит около 1,8 миллиона евро. Отметим, что в стане железнодорожников игрок зарабатывает чуть больше 2 миллионов.
Напомним, ранее после разговора с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным полузащитник был переведен в молодежный состав. Кроме того, Самедов не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0).