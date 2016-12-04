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    Источник: Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к переходу в «Спартак». По информации источника, 32-летний россиянин подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный на 2,5 года. Зарплата футболиста в новой команде составит около 1,8 миллиона евро. Отметим, что в стане железнодорожников игрок зарабатывает чуть больше 2 миллионов.

    Напомним, ранее после разговора с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным полузащитник был переведен в молодежный состав. Кроме того, Самедов не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2016 19:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 5 декабря 2016, 17:52



      На сколько лет хватит этой замены? Ему сейчас 32. Не дай-то завтра травма и что дальше? Опять замену искать? Если брать, то хоть кого-то с перспективой. Или просто затыкаем дыры?

      Сейчас он игру показывает, а весной покажет? Стабильность и Самедов это не слова синонимы. Если Промес и уйдёт (что пока под вопросом), то и замену искать в период трансферов достойную!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 декабря 2016, 00:39

      Спартачи уже как за своего задницы рвут :)

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 4 декабря 2016, 22:38

      Самедов,стабильно показывает хорошую игру,да и Каррера,наверно,знает зачем приглашает Александра...Усилит Спартак.

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 4 декабря 2016, 22:23

      Зачем?

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 21:07

      А с Самедовым то Локомотив был в жопе, а без него вон выигрывать начал. Не нужен Самедов Спартаку да за такие деньги

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 4 декабря 2016, 20:42

      Зарплаты наших мудоков кривоногих больше чем у достойный игроков в Европе,нас всегда будут драть как собак пока у нас столько получают,у нас менталитет такой...максимум на сколько играет хоть Самедов,хоть Дзюба итд так это на 1.8 мил.рублей не больше!!!

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 декабря 2016, 20:37

      помню как хосса проиграл с питсбургом финал кубка стэнли детройту и перешёл в детройт.в следующем году детройт проиграл кубок питсбургу и хосса перебрался в россию.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Gullit 76 4 декабря 2016, 21:58

      братан, я твою философию понял, но это футбол

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      Рейтинг: +296

      akku 4 декабря 2016, 20:21

      Всё будет нормалёк. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 4 декабря 2016, 20:06

      Возвращение "блудного" сына,воспитанник как никак.Всегда играет на своём уровне,без резких спадов.Спартаку необходима глубина состава,возможность варьировать его от случая к случаю.32 года-да возраст не самый юный,но в его карьере забавная метаморфоза,как с вином,чем старше тем ценнее и крепче становится.2-3 года он сможет быть полезным клубу,так что стоит взять,хуже не будет.

      5
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 декабря 2016, 20:03

      Саня-Саня

      -2
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