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    Ташуев объяснил, почему «Зенит» теряет очки

    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев после матча 27-го тура РПЛ, в котором его бывшая команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), высказался об игре команды из Санкт-Петербурга.

    – А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

    – Позиционная атака явно субтильная.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»? Ведь что такое физподготовка?

    – Что?

    – Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.

    – То есть этому «Зениту» недостает мощи?

    – Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

    – У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?

    – Можно говорить не только об Артуре. В «Зените» сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?

    – Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?

    – Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. Команда опережает на 1 очко «Краснодар» и «Динамо».
    • Петербуржцы набрали 1 очков в трех последних матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Скай
    1715074039
    щас, пи сДюков что нить придумает, поддержит бЗянитец..
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    BAIv
    1715074394
    Чемак и Мусаев слабенькие тренеришки! Ташуев готов возглавить Зенит!
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