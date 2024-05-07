Экс-спортивный директор «Локомотива» высказался о возможном приглашении Черчесова

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник ответил на вопрос о возможном приглашении на пост главного тренера команды Станислава Черчесова.

– В любой из команд может произойти смена тренера, за исключением, наверное, «Зенита». Это вполне возможно. Будет это Черчесов или кто-то другой. Все варианты открыты.

– Если Валерий Карпин откажется продлить контракт со сборной России, то нужно ли возвращать Черчесова?

– Станислав Саламович – очень опытный тренер и работал со сборной. Стоит или нет? Он будет являться одним из кандидатом. Если Карпин откажется, то мне сложно представить, кто еще может возглавить нашу сборную на сегодняшний день.

Это, наверное, не самая почетная миссия – просиживать штаны в кабинете, когда у тебя одна игра в полгода. Тому же Черчесову гораздо интереснее работать в клубе, нежели в сборной. Мне так кажется.

– Стоит ли Черчесову уехать из России, если у него нет предложений от топ-клубов РПЛ?

– Станислав Саламович – самостоятельный и взрослый человек, имеющий огромный опыт работы как в Европе, так и в России. Думаю, что за него нам вообще переживать не надо. При желании он найдет себе работу очень быстро. Наверное, у него есть какие-то свои видения и желания. Если он будет работать в России, то наверняка только в топ-клубе.