Вратарь «Зенита» заявил о влиянии свыше на интригу в РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча с «Факелом» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

– Всегда обидно терять очки, особенно на последней секунде матча. Но искать крайних и виноватых не надо. В том числе потому, что самые важные матчи еще впереди.

– Тем не менее после матча с «Факелом» «Зенит» опережает конкурентов на одно очко.

– Только это и порадовало. Но ведь могли сделать и большой отрыв. С другой стороны, оглядываться назад нет смысла – надо смотреть вперед и думать, что делать дальше в оставшихся матчах.

– Два последних матча «Зенит» сыграл со счетом 1:1. Но, судя по вашему настроению, ничья ничье рознь?

– Так и есть. С «Факелом» мы полностью контролировали игру в первом тайме. Забили, потом был незасчитанный гол во втором тайме. Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счетом. Еще есть три тура, так что посмотрим.

– С учетом Кубка России «Зенит» не выигрывает четыре матча подряд. Не хватает эмоций?

– Давайте посмотрим, как ничья в Воронеже повлияет на нас. Не исключаю, что в конечном счете повлияет положительно, встряхнет нас.