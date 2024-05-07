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    Вратарь «Зенита» заявил о влиянии свыше на интригу в РПЛ

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча с «Факелом» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

    – Всегда обидно терять очки, особенно на последней секунде матча. Но искать крайних и виноватых не надо. В том числе потому, что самые важные матчи еще впереди.

    – Тем не менее после матча с «Факелом» «Зенит» опережает конкурентов на одно очко.

    – Только это и порадовало. Но ведь могли сделать и большой отрыв. С другой стороны, оглядываться назад нет смысла – надо смотреть вперед и думать, что делать дальше в оставшихся матчах.

    – Два последних матча «Зенит» сыграл со счетом 1:1. Но, судя по вашему настроению, ничья ничье рознь?

    – Так и есть. С «Факелом» мы полностью контролировали игру в первом тайме. Забили, потом был незасчитанный гол во втором тайме. Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счетом. Еще есть три тура, так что посмотрим.

    – С учетом Кубка России «Зенит» не выигрывает четыре матча подряд. Не хватает эмоций?

    – Давайте посмотрим, как ничья в Воронеже повлияет на нас. Не исключаю, что в конечном счете повлияет положительно, встряхнет нас.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. Команда опережает на 1 очко «Краснодар» и «Динамо».
    • «Факел» занимает 14-е место с 28 очками. Команда находится в 2 очках от зоны прямого вылета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1715072134
    "Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. " Мишань , ты это.. .,ты того , инаугурация таки . )
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    Иван Петров 1986
    1715072445
    Заговорили о влиянии сверху. А когда вас все за хвост в чемпионство тащили - вы ни гу-гу. Просто у газпрома денег поменьше стало и ему не до помойки стало.
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    paracetamol
    1715072453
    Встряхнуть надо Семака, Миша. Да так, чтобы летел из команды пинком под зад!
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    Barmaleushka
    1715073030
    "Свой" министр + госдума - эти могут . Всей Москвой вспучились и средств не жалеют .
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    Скай
    1715073924
    михуил обкурился, что кто-то свыше ему стал мерещится.
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    SuperNils
    1715074219
    Так и есть.
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    The only one
    1715075774
    А не пробовали полностью отдаваться игре, что бы не ссылаться на свыше?
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