Мостовой высказался о возможном отъезде Тюкавина в Европу

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в один из европейских клубов.

«Трудно что-то сказать насчeт возможного отъезда Тюкавина в Европу. Нападающий – это тот человек, которого если покупают, ему надо себя показывать и забивать.

В Европе очень много нападающих хорошего уровня. Люди уже в 23 года выигрывают Лиги чемпионов и забивают по 40-50 голов. Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу. Если есть какой-то вариант или шанс, то почему нет? Но кто ему будет гарантировать место основного нападающего?» – сказал Мостовой.