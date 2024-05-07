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    Мостовой высказался о возможном отъезде Тюкавина в Европу

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в один из европейских клубов.

    «Трудно что-то сказать насчeт возможного отъезда Тюкавина в Европу. Нападающий – это тот человек, которого если покупают, ему надо себя показывать и забивать.

    В Европе очень много нападающих хорошего уровня. Люди уже в 23 года выигрывают Лиги чемпионов и забивают по 40-50 голов. Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу. Если есть какой-то вариант или шанс, то почему нет? Но кто ему будет гарантировать место основного нападающего?» – сказал Мостовой.

    • В воскресенье «Динамо» в матче 27‑го тура РПЛ обыграло «Сочи» со счетом 3:2. Тюкавин отличился на 53‑й минуте.
    • В нынешнем сезоне 21‑летний Тюкавин записал на свой счет 16 мячей и 8 передач в 35 матчах за клуб.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    BAIv
    1715074860
    Или пан или пропал, это не наша пешеходная лига, а Тюкавин и здесь 90 минут не может отработать.
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