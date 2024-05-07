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    Рахимов высказался о беспроигрышной серии «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

    – Можно ли сказать, что главный козырь «Рубина» – умение терпеть и ждать свой момент?

    – Я бы сказал: «Рубин» умеет исправлять ошибки. Первый тайм у нас не получался, было много брака, вторая-третья передача чужому. У нас было недостаточно движения при наших позиционных атаках.

    В перерыве я попросил взять под контроль передачи между линиями, ориентироваться на своих игроков в опорной зоне, сохранять плотность блока. Не нужно брать тех соперников, кто за спиной – они в офсайде, берите следующую линию. С длинными передачами то же самое. Во втором тайме мы это исправили. Стали быстрее контролировать мяч.

    – Не было мысли пораньше выпустить Олега Иванова?

    – Можно думать об этом сколько угодно. Все вышли очень неплохо. Желание было большое у всех, кто вышел на замену. Они поменяли темп игры, контроль мяча, мы стали острее в атаке.

    – Первый тайм был провальный. Почему защита играла так низко и давала столько пространства сопернику?

    – По организации игры было все нормально, у нас средний блок был неагрессивный. Зона между защитой и полузащитой была большой, мы не контролировали зону за спиной полузащиты. Отсюда у армейцев многое получалось.

    Я спросил игроков в перерыве: у вас самоуверенность или боязнь? Тайм был неудачный в плане технического брака, по организации – нет. Во втором тайме почти моментов у ЦСКА не было. Был гол, когда Безруков скинул Чалову, и в концовке выручил Дюпин.

    – В последних матчах у «Рубина» хорошая серия. Команда поверила в свои силы? Она показывает свой футбол?

    Я хочу еще качественнее и лучше. Ошибок достаточно. Но команда получает долю уверенности. Вы видели, как они проводят тренировки, с какой наглостью и уверенностью. Это процесс автоматизирует их игру, заставляет их играть и в официальных матчах так же. В тренировках у меня требования еще больше и жестче, чем в играх.

    • «Рубин» занимает 9-е место в РПЛ с 38 очками после 27 матчей.
    • Команда не проигрывает 4 матча подряд.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии (1)
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    paracetamol
    1715072529
    Это потому, что я применяю методы Курбана Байрамы Пердыева, изобретшего автобус! - Сказал Рахимов.
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