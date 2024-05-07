Рахимов высказался о беспроигрышной серии «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

– Можно ли сказать, что главный козырь «Рубина» – умение терпеть и ждать свой момент?

– Я бы сказал: «Рубин» умеет исправлять ошибки. Первый тайм у нас не получался, было много брака, вторая-третья передача чужому. У нас было недостаточно движения при наших позиционных атаках.

В перерыве я попросил взять под контроль передачи между линиями, ориентироваться на своих игроков в опорной зоне, сохранять плотность блока. Не нужно брать тех соперников, кто за спиной – они в офсайде, берите следующую линию. С длинными передачами то же самое. Во втором тайме мы это исправили. Стали быстрее контролировать мяч.

– Не было мысли пораньше выпустить Олега Иванова?

– Можно думать об этом сколько угодно. Все вышли очень неплохо. Желание было большое у всех, кто вышел на замену. Они поменяли темп игры, контроль мяча, мы стали острее в атаке.

– Первый тайм был провальный. Почему защита играла так низко и давала столько пространства сопернику?

– По организации игры было все нормально, у нас средний блок был неагрессивный. Зона между защитой и полузащитой была большой, мы не контролировали зону за спиной полузащиты. Отсюда у армейцев многое получалось.

Я спросил игроков в перерыве: у вас самоуверенность или боязнь? Тайм был неудачный в плане технического брака, по организации – нет. Во втором тайме почти моментов у ЦСКА не было. Был гол, когда Безруков скинул Чалову, и в концовке выручил Дюпин.

– В последних матчах у «Рубина» хорошая серия. Команда поверила в свои силы? Она показывает свой футбол?

– Я хочу еще качественнее и лучше. Ошибок достаточно. Но команда получает долю уверенности. Вы видели, как они проводят тренировки, с какой наглостью и уверенностью. Это процесс автоматизирует их игру, заставляет их играть и в официальных матчах так же. В тренировках у меня требования еще больше и жестче, чем в играх.