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    • Губернатор Воронежской области указал на затяжки времени «Зенитом» в матче с «Факелом»

    Губернатор Воронежской области указал на затяжки времени «Зенитом» в матче с «Факелом»

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел итоги матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:1).

    «Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счeт. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки.

    Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время.

    Спасибо нашим игрокам, тренерскому штабу и почти 13 тысячам болельщиков в будний день, которые в очередной раз показали, почему Воронеж – один из самых футбольных городов страны. Верим в «Факел»! Команда должна играть в высшей лиге!» – написал Гусев.

    • «Факел» занимает 14-е место в РПЛ с 28 очками после 27 туров.
    • «Зенит» лидирует в лиге с 51 очком.

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    Источник: телеграм-канал «Гусев»

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    Сегодня, 11:04
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    Комментарии (18)
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    ZAITZEFF2011
    1715069367
    Как Клаудиньо перекатился из-за бровки в поле для затяжки времени все видели.
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    шахта Заполярная
    1715069758
    Позор блохам, так тянуть время. Стыдно должно быть, ой как стыдно, но и это не помогло.
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    Цугундeр
    1715071082
    Ух , какой член ядра...)) Далее..., анекдоты про гусева...
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    garet12222
    1715071996
    То есть когда факел сравнял счет и тут же игроки попадали, стали еле вставать, за мячом, улетевшим в аут, игрок побежал, дав отмашку болбоям, что я сам принесу и убежал на на 20++ метров... Как-то однобоко судит господин мэр.
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    Скай
    1715072027
    ну, как гласит кричалка бЗдянит позорники, чагож с них взять то, шампионьоны кабинетные.
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    VVM1964
    1715072371
    «Зенит» – позор российского футбола» - эта фраза стала мемом !!! ))) И для этого есть все основания !!!
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