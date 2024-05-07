Губернатор Воронежской области указал на затяжки времени «Зенитом» в матче с «Факелом»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел итоги матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:1).

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счeт. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки.

Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время.

Спасибо нашим игрокам, тренерскому штабу и почти 13 тысячам болельщиков в будний день, которые в очередной раз показали, почему Воронеж – один из самых футбольных городов страны. Верим в «Факел»! Команда должна играть в высшей лиге!» – написал Гусев.